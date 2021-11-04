Сама просила песочить сильнее: Дурнев удивил подробностями о скандале с Никитюк

Дмитрий назвал Лесю святым человеком, а Алексей подхватил его определение и продолжил его. "Леся Никитюк – действительно святой человек. Думаю, что после ее смерти своды Софийского собора надо украсить ее светлым образом", – отметил блогер.

Далее он поделился деталями громкого конфликта с ведущей и рассказал, с чего же на самом деле все начиналось. По его словам, после запуска авторского YouTube-проекта "Дурнев смотрит сторис" Леся поддержала его.

Алексей заявил, что Леся сама просила "песочить" ее в программе (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

"У нас были номера друг друга, но мы не общались. Она как-то мне позвонила и говорит: "Слушай, я смотрю, так классно. Давай, песочь меня посильнее!" Было важно, что коллеги по цеху поддерживают", - вспомнил Дурнев.

Однако после выхода нескольких эпизодов о ней, мнение Никитюк о программе Алексея изменилось. Она снова набрала его, блогер рассчитывал на дружеский тон разговора, но Леся резко осекла Дурнева.

"Она говорит: "Слушай сюда! Я не смотрю это, но мне сказали, что это уже слишком!". Там какие-то громкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне, придумай что-то свое", - рассказал Дурнев.

Алексей рассказал об общении с Лесей и конфликтной ситуации

После этого разговора Алексей нашел оригинальный выход из ситуации и продолжил снимать обзоры на контент ведущей.

"Я сказал коллегам, что теперь мы не будем использовать ее имя, "будем замыливать" лицо и менять голос. Но продолжаем комментировать ее сторис. Называем "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух". Таким образом, не пиаримся на ее имени, лице, образе", - пояснил он.