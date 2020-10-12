Самая большая любовь: поп-идол восхитил украинцев музыкальным признанием

Популярный украинский певец и кумир молодежи Макс Барских выпустил долгожданный альбом. Пластинка "1990" - это 12 песен о любви, открывающих миру нового и более зрелого, хоть и не всегда радужного, персонажа.

Лирика Барских по-прежнему предельно откровенная. В своих текстах Макс искренне ищет спутника по жизни и делится со слушателем своими неудачами. Он признает ошибки прошлого и готов повторить их вновь.

"В этом альбоме более зрелые тексты и смелые жанрово-стилистические решения. Мой персонаж то падает, то поднимается с самого дна на вершину. Он признается в любви юности и безрассудности, но в то же время готов нести ответственность за свои решения. А главное, он готов находиться в центре взрыва, который дарит любовь!" - комментирует премьеру Макс.

Макс Барских выпустил "1990"

Добавим, что с момента выхода первой пластинки "1: Max Barskih" и до сегодняшнего релиза прошло 11 лет. При этом "1990" стал самым масштабным лонгплеем артиста. Всего же в активе музыканта уже шесть полноценных альбомов.

Ранее Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей.

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