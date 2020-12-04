Самая красивая девочка мира почти взрослая: как она выглядит сейчас (фото)

Кристина Пименова получила звание "самой красивой девочки в мире" в девятилетнем возрасте. Сейчас она превратилась в красивую девушку, и в декабре она отпразднует уже 15-летие. Пименова сейчас учится в американской школе и активно снимается в рекламных компаниях брендов детской одежды и сумок.

Кристина Пименова родилась 27 декабря 2005 года в Москве. Ее отец – бывший футболист, а мама – домохозяйка. У Кристины есть старшая сестра Наталья, которая учится в Великобритании.

Мама сделала фотосессию с дочкой и отправила снимки в модельное агентство President Kids.

В 2014 году Кристина Пименова была признана самой красивой девочкой в мире. После этого даже разразился скандал и родителей обвинили в том, что они вместе с промоутерами искусственно поддерживают чрезмерно сексуальный образ, который не соответствует возрасту Кристины.

В 2005 году Кристина Пименова переехала в Калифорнию и подписала контракт с известным модельным агентством LA Models. Девушка уже дважды успела сняться в кино. Рост Кристины – 163 сантиметра. Ее фотографии можно увидеть в коллекциях популярных брендов детской одежды.

На своей странице в Instagram Кристина Пименова регулярно публикует свежие фотографии и недавно призналась, что свое 15-летие собирается праздновать за границей.

Кристина Пименова (Фото: instagram.com/kristinapimenova)

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