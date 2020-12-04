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Найкрасивіша дівчина світу майже доросла: як вона виглядає зараз (фото)

Автор: Анна Шиканова

Крістіна Піменова отримала звання "найкрасивішої дівчинки у світі" в дев'ятирічному віці. Зараз вона перетворилася в красиву дівчину, і в грудні вона відсвяткує вже 15-річчя. Піменова зараз вчиться в американській школі та активно знімається в рекламних компаніях брендів дитячого одягу та сумок.

Крістіна Піменова народилася 27 грудня 2005 року в Москві. Її батько – колишній футболіст, а мама – домогосподарка. У Крістіни є старша сестра Наталя, яка навчається у Великобританії.

Мама зробила фотосесію з донькою і відправила знімки в модельне агентство President Kids.

У 2014 році Крістіна Піменова була визнана найкрасивішою дівчинкою у світі. Після цього навіть вибухнув скандал і батьків звинуватили в тому, що вони разом з промоутерами штучно підтримують надмірно сексуальний образ, який не відповідає віку Крістіни.

У 2005 році Крістіна Піменова переїхала в Каліфорнію і підписала контракт з відомим модельним агентством LA Models. Дівчина вже двічі встигла знятися в кіно. Ріст у Крістіни – 163 сантиметри. Її фотографії можна побачити в колекціях популярних брендів дитячого одягу.

На своїй сторінці в Instagram Крістіна Піменова регулярно публікує свіжі фотографії та нещодавно зізналася, що своє 15-річчя збирається святкувати за кордоном.

Крістіна Піменова (Фото: instagram.com/kristinapimenova)

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