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Самая лучшая навсегда: Моника Беллуччи покорила сеть красотой на редком архивном фото

Автор: Lite

Моника Беллуччи опубликовала новое фото из личного архива, на котором показалась поклонникам "просто богиней". В свои 56 звезда по-прежнему считается одной из самых красивых в мире.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей сети, всего за несколько часов набрав огромное количество лайков и комментариев.

Моника позирует для известного ювелирного бренда Cartier, с которым сотрудничает уже давно. В атласном корсете, который подчеркивает роскошное тело Моники, и с необычным колье она выглядит невероятно притягательной. Макияж актрисе сделали с яркими тенями и блестящими губами, а прическу - объемной, в афроамериканском стиле.

Моника Беллуччи на архивном фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Самая красивая навсегда", "Прекрасная женщина! Люблю тебя, Моника", "Этот кадр просто супер. Ты выглядишь такой привлекательной", "Ох, просто богиня", "Красивая и чувственная", "Великолепная", "Моника. Вы очень красивая и очаровательная женщина. Я очень люблю вас с детства и мечтаю с вами сфотографироваться", - засыпали ее поклонники приятными словами.

Ранее Моника демонстрировала свое по-прежнему роскошное тело в смелом комбинезоне.

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Новости Украины Моника Беллуччиактрисамодель
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