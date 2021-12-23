Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу

Модель не сразу пришла к работе с лучшими журналами и брендами, включая Fabletics и Olay. Ей понадобилось время и помощь психотерапевта, чтобы отойти от травмы и переосмыслить все. Были даже моменты, когда она хотела бросить карьеру.

Но однажды Хантер увидела, как на глянцевых обложках красовались Тара Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули. Эти девушки plus-size выглядели так роскошно и при этом так уверенно, что Макгрейди вдруг осознала всю нелепость переделывания себя.

Она вернулась к работе, где заняла свою уникальную нишу. Теперь уже Хантер стала проводником для миллионов женщин, которые не могли найти гармонию с собственным телом, в счастливую и полноценную жизнь.

Хантер Макгрейди выглядит потрясающе в своем весе (фото: instagram.com/huntermcgrady)