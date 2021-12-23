Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу

28-летняя Хантер Макгрейди – успешная американская модель, подкастер и молодая мама – твердо верит в то, что нужно принимать тело, в котором вы родились. Но так было не всегда.
По словам девушки, активно пропагандировать любовь к себе она стала после того, как наткнулась на многочисленные препятствия в карьере из-за своего веса. Поначалу Хантер пыталась соответствовать рекламодателям, которые всячески лепили из нее очередную стройную красотку.
Но даже когда ее фигура достигла идеальных пропорций, как для ее природных данных, она получила отказ. И это стало шоком. Но и началом пути к себе.
Модель не сразу пришла к работе с лучшими журналами и брендами, включая Fabletics и Olay. Ей понадобилось время и помощь психотерапевта, чтобы отойти от травмы и переосмыслить все. Были даже моменты, когда она хотела бросить карьеру.
Но однажды Хантер увидела, как на глянцевых обложках красовались Тара Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули. Эти девушки plus-size выглядели так роскошно и при этом так уверенно, что Макгрейди вдруг осознала всю нелепость переделывания себя.
Она вернулась к работе, где заняла свою уникальную нишу. Теперь уже Хантер стала проводником для миллионов женщин, которые не могли найти гармонию с собственным телом, в счастливую и полноценную жизнь.
Хантер Макгрейди выглядит потрясающе в своем весе (фото: instagram.com/huntermcgrady)
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