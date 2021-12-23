Найпопулярніша модель plus-size показує фото, які змусять вас переосмислити ставлення до свого тіла

Модель не відразу прийшла до роботи з кращими журналами і брендами, включаючи Fabletics і Olay. Їй знадобився час і допомога психотерапевта, щоб відійти травми і переосмислити все. Були навіть моменти, коли вона хотіла кинути кар'єру.

Але одного разу Хантер побачила, як на глянцевих обкладинках красувалися Тара Лінн, Кендіс Хаффін і Робін Лоулі. Ці дівчата plus-size виглядали так розкішно і при цьому так впевнено, що Макгрейді раптом усвідомила всю безглуздість перероблення себе.

Вона повернулася до роботи, де зайняла свою унікальну нішу. Тепер уже Хантер стала провідником для мільйонів жінок, які не могли знайти гармонію з власним тілом, в щасливе і повноцінне життя.

Хантер Макгрейді виглядає приголомшливо у своїй вазі (фото: instagram.com/huntermcgrady)