"Самая ужасная ситуация в жизни": Билык удивила своей первой профессией

Ирина всегда мечтала быть актрисой и певицей. Но ныне покойная мама будущей звезды переубедила ее, заверив, что для реализации стремлений девочки "нужно иметь блат и деньги". Послушав родительницу, Билык пошла работать секретаршей в столичный ЖЭК неподалеку от метро "Арсенальная", хотя у нее даже не было нужных навыков.

"Я не умела печатать, поэтому мне приходилось делать вид (я же актриса), что я умею это делать", — вспомнила с улыбкой Ирина.

К слову, на рабочем месте Билык пришлось столкнуться с большими трудностями.

"Через год в Украине меняли деньги на купоны. И это была самая ужасная ситуация в моей жизни. У меня были списки всех домов и людей. И всем надо было как-то выдавать эти купоны. Лето, все мои подруги гуляют", - вспомнила о сложностях первой профессии певица.

Мечты у девушки были на тот момент очень даже приземленные – на первую зарплату она мечтала накупить лапши быстрого приготовления, ведь очень любила это бесхитростное блюдо.

"Первое, о чем я мечтала, когда получу зарплату, то это купить много лапши. Я думала, что это будет лучший день в моей жизни", - рассказала она.