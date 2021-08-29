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"Найжахливіша ситуація в житті": Білик здивувала своєю першою професією

Автор: Styler

Ірина Білик нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком - російським режисером і фотографом Асланом Ахмадовим, від якого виховує сина Табріза. Співачка запевняє, що її діти допомагають пережити нелегкий час, є радістю і джерелом щастя. До слова, українська поп-діва відсвяткувала минулого року 30-річчя творчої діяльності. Виявилося, що артистка не завжди блищала на сцені і співала, а в юності їй довелося попрацювати секретарем.

Про свою першу роботу Білик розповіла в коментарі для 1+1 і розмістила фрагмент відео в Instagram.

Ірина завжди мріяла бути актрисою і співачкою. Але нині покійна мама майбутньої зірки переконала її, запевнивши, що для реалізації прагнень дівчинки "потрібно мати блат і гроші". Послухавши родичку, Білик пішла працювати секретаркою в столичний ЖЕК неподалік від метро "Арсенальна", хоча у неї навіть не було потрібних навичок.

"Я не вміла друкувати, тому мені доводилося робити вигляд (я ж актриса), що я вмію це робити", — згадала з посмішкою Ірина.

До слова, на робочому місці Білик довелося зіткнутися з великими труднощами.

"Через рік в Україні міняли гроші на купони. І це була найжахливіша ситуація в моєму житті. У мене були списки всіх будинків і людей. І всім треба було якось видавати ці купони. Літо, всі мої подруги гуляють", - згадувала про складнощі першої професії співачка.

Мрії у дівчини були на той момент дуже приземлені - на першу зарплатню вона мріяла накупити локшини швидкого приготування, адже дуже любила цю нехитру страву.

"Перше, про що я мріяла, коли отримаю зарплату, то це купити багато локшини. Я думала, що це буде найкращий день у моєму житті", - розповіла вона.

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик показала підрослого молодшого сина Табріза, а шанувальники тут же помітили його разючу схожість з татом.

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Ірина Білик