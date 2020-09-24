Само очарование: в сети появились первые фото младшего ребенка Джуда Лоу

Джуд Лоу славится не только многочисленными ролями в кино, но и бурной личной жизнью. Британский красавчик давно приобрел славу не только покорителя женских сердец, но и очаровательного многодетного отца Голливуда. Вплоть до июля их у Лоу было пятеро. Но летом в сети появилась информация о том, что у популярного актера родился шестой ребенок. Поскольку сам Джуд Лоу не спешил вносить ясность в эти слухи, никто не знал наверняка, поздравлять ли 47-лентнего отца. Лишь в середине сентября артист наконец подтвердил факт пополнения в семействе в одном из эфиров телешоу.

Ребенок Джуда Лоу, как считает сеть (фото: скриншот instagram.com/lirisaw)

Актер долго рассказывал ведущему о периоде карантина: во время самоизоляции он увлекся садоводством. А затем обмолвился как бы между прочим, что в это время он вновь стал отцом. "Это действительно потрясающе. Мы чувствуем себя счастливыми, потому что мы как раз оказались в том времени, когда мы могли, как семья, просто гнездиться и наслаждаться обществом друг друга и каждым днем вместе", – рассказал актер. Ни имя, ни пол ребенка Джуд Лоу не сообщил.

Спустя некоторое время тайное стало явным благодаря старшей дочери Лоу – Айрис. Девушка выложила в сториз на своей странице в Instagram несколько фото, на которых присутствует малыш. На одном из них малыш мирно спит, а на втором внимательно смотрит, что происходит вокруг. По всей видимости, фото было сделано сразу после пробуждения. Судя по расцветке вещей крохи, можно предположить, что это девочка.

Напомним, Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле прошлого года. Ранее Джул был женат на дизайнере Сэди Фрост, с которой они воспитывали троих детей. Также у звезды "Молодго папы" есть два внебрачных ребенка: от модели Саманты Берк, а также певицы Кэтрин Хардинг.