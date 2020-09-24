Сама чарівність: в мережі з'явилися перші фото молодшої дитини Джуда Лоу

Джуд Лоу славиться не тільки численними ролями в кіно, але і бурхливим особистим життям. Британський красень давно здобув славу не тільки підкорювача жіночих сердець, але й чарівного багатодітного батька Голлівуду. Аж до липня їх у Лоу було п'ятеро. Але влітку в мережі з'явилася інформація про те, що у популярного актора народилася шоста дитина. Оскільки сам Джуд Лоу не поспішав вносити ясність у ці чутки, ніхто не знав напевне, чи вітати 47-річного батька. Лише в середині вересня артист нарешті підтвердив факт поповнення в сімействі в одному з ефірів телешоу.

Дитина Джуда Лоу, як вважає мережа (фото: скріншот instagram.com/lirisaw)

Актор довго розповідав ведучому про період карантину: під час самоізоляції він захопився садівництвом. А потім згадав як би між іншим, що в цей час він знову став батьком. "Це дійсно приголомшливо. Ми відчуваємо себе щасливими, тому що ми як раз опинились в тому часі, коли ми могли, як сім'я, просто гніздитися і насолоджуватися товариством один одного і кожним днем разом", – розповів актор. Ні ім'я, ні стать дитини Джуд Лоу не повідомив.

Через деякий час таємне стало явним завдяки старшій дочі Лоу – Айріс. Дівчина виклала в сторіз на своїй сторінці в Instagram кілька фото, на яких є малюк. На одному з них він мирно спить, а на другому уважно дивиться, що відбувається навколо. Як видно, фото було зроблено відразу після пробудження. Судячи з забарвлення речей дитини, можна припустити, що це дівчинка.

Нагадаємо, Джуд Лоу і Філіпа Коен одружилися в квітні минулого року. Раніше Джул був одружений на дизайнері Седі Фрост, з якою вони виховували трьох дітей. Також у зірки "Молоду тата" є дві позашлюбних дитини: від моделі Саманти Берк, а також співачки Кетрін Хардінг.