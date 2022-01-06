Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на "неприятности"

Вдалеке от дома, на пляже Тулума артист придался философским рассуждениям и опубликовал задумчивое фото.

Владимир придался философским рассуждениям на пляже (instagram.com/vladimirdantes)

Он порассуждал о том, как с теченем времени на разных этапах жизненного пути менялось его восприятие классических любимых произведений, некогда оставивших неизгладимое впечатление в его памяти. Так, Вова переосмыслил "Великого Гетсби".

"Ужасно несправедливое, неправильное, тоскливое, но с улыбкой на лице произведение. Показывающее, что любовь - не всегда самое экологичное в жизни. Возможно..иногда лучше и без нее", - поделился он невеселыми выводами о шедевре Скотта Фицжеральда.

Также Владимир отметил, то лакмусовой бумажкой его взросления и смены восприятия реальности является "Маленький принц".

В Мексике Владимир и Надя впервые (instagram.com/vladimirdantes)

В конце своей откровенной философской речи певец заговорил на более приземленную тему.

"Возможно, это все из-за того, что я забыл взять с собой косметичку со всеми дезиками, щетками, средствами для волос и триммер. Теперь 2 недели буду отращивать бороду. А это не самое приятное зрелище", - посетовал он.

Надя Дорофеева на отдыхе также столкнулась с неприятностями – певица сообщила, что весь отпуск вынуждена будет проходить с собранными и заколотыми волосами, вед это единственная прическа, которую она может себе позволить в новой климатической зоне.

Надя посетовала на проблемы с прической (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Позже Надя показала, как вышла из положения. Она заплела мелкие косички и поделилась оптимистичными планами.

Надя намерена провести отпуск в Мексике продуктивно (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Я так давно хотела сюда приехать. Атмосфера, погода, еда, люди - первые афигенные впечатления. Впереди нас ждут всякие практики и экскурсии в древние места. Все это для меня вызовы, ведь первое - я боюсь, а второе – ненавижу. Но тут прям тянет. Это как с оливками, которые мы в детстве не любили, а сейчас говорим им "да". Интересно, видимо меняюсь", - констатировала певица.