Не найприємніше видовище: Дантес і Дорофєєва в Мексиці поскаржилися на "неприємності"

Далеко від дому, на пляжі Тулума артист віддався філософським міркуванням і опублікував задумливе фото.

Володимир віддався філософським міркуванням на пляжі (instagram.com/vladimirdantes)

Він поміркував про те, як з плином часу на різних етапах життєвого шляху змінювалося його сприйняття класичних улюблених творів, що колись залишили незабутнє враження в його пам'яті. Так, Вова переосмислив "Великого Гетсбі".

"Жахливо несправедливий, неправильний, тужливий, але з посмішкою на обличчі твір. Показує, що любов - не завжди саме екологічне в житті. Можливо..іноді краще і без неї", - поділився він невеселими висновками про шедевр Скотта Фіцжеральда.

Також Володимир зазначив, то лакмусовим папірцем його дорослішання і зміни сприйняття реальності є "Маленький принц".

У Мексиці Володимир і Надя вперше (instagram.com/vladimirdantes)

Наприкінці своєї відвертої філософської промови співак заговорив на більш приземлену тему.

"Можливо, це все через те, що я забув взяти з собою косметичку з усіма дезиками, щітками, засобами для волосся і тример. Тепер 2 тижні буду відрощувати бороду. А це не найприємніше видовище", - поскаржився він.

Надя Дорофєєва на відпочинку також зіткнулася з неприємностями – співачка повідомила, що всю відпустку змушена буде проходити з зібраними і заколотим волоссям, бо це єдина зачіска, яку вона може собі дозволити в новій кліматичній зоні.

Надя поскаржилася на проблеми з зачіскою (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Пізніше Надя показала, як вийшла з положення. Вона заплела дрібні кіски і поділилася оптимістичними планами.

Надя має намір провести відпустку в Мексиці продуктивно (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Я так давно хотіла сюди приїхати. Атмосфера, погода, їжа, люди - перші афігенні враження. Попереду нас чекають всякі практики та екскурсії в стародавні місця. Все це для мене виклики, адже перше - я боюся, а друге – ненавиджу. Але тут прям тягне. Це як з оливками, які ми в дитинстві не любили, а зараз говоримо їм "так". Цікаво, мабуть змінююся", - констатувала співачка.