Самое ужасное – когда обливают грязью: Репяхова высказалась об отношении Павлика к бывшей жене

Девушка отметила, что ее лучшей подругой является мама, а вот с отцом она не поддерживает отношения. "Он психически неуравновешенный человек", – написала Катерина и показала свое детское фото с папой.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Екатерина отметила, что ее супруг помогает всей своей большой семьи, включая бывшую жену.

"Мой муж помогает и всячески поддерживает маму своего сына. Также он помагает своим детям, внукам и маме", - рассказала она.

К таким порывам Репяхова относиться хорошо и даже поощряет.

"Подобные поступки говорят только о благородстве моего мужа. Для меня самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших. От своего мужа я никогда подобного не слышала", – заверила Репяхова.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Кстати, по словам Екатерины ее муж не любит шоппинг, поэтому за покупками для будущего малыша она ходит с мамой. В этом году женщине исполниться 60 лет, а сестре Репяховой – 40. Поэтому знаменательные для семьи даты они планируют отметить так, чтобы эти события запомнились.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Екатерина рассекретила, сколько набрала во время беременности. "До беременности была 53-54, а сейчас – 63". При этом девушка уверяет, что никогда не сидела на диетах.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate