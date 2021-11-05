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Самые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на свете

Автор: RBC.UA

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес примерила на себя очередной откровенный образ, который вызвал у ее фанатов настоящий восторг.

Актриса и певица демонстрирует идеальную фигуру в коротком ролике в Instagram.

Дженнифер выбрала черные блестящие полуботинки на каблуках, атласные штаны с низкой посадкой и пиджак, изюминка образа - серебристый бюстгальтер с кружевной отделкой. Из аксессуаров: стильный ремень со стразами, чокер, подвески и серьги-кольца. "Любовь - это жизнь, а жизнь - это любовь", - написала Лопес под видео.

Фанаты остались в восторге от физической формы 52-летней звезды, засыпав ее комплиментами. Предлагаем полюбоваться самыми яркими фото знойной красавицы.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ранее Дженнифер Лопес показала, как носить самый модный цвет осени 2021.

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