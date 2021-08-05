Санта Димопулос в "голом" комбинезоне восхитила гибкостью тела: "шикарная пантера"

Санта Димопулос с семьей отдыхает на Лазурном берегу во Франции. Она успела посетить самые громкие светские мероприятия в стране, например, Каннский кинофестиваль и гала-ужин amfAR. Не забывает Димопулос и о спорте, а также духовных практиках, ведь это давно вошло в привычку.

Так, звезда поделилась несколькими красочными фото в Instagram и продемонстрировала гибкость тела и мудрость.

Она выполняет асаны из йоги среди роскошной буйной растительности и зелени. Санта облачилась в облегающий комбинезон телесного оттенка с прозрачными вставками и показала не только роскошную фигуру, но и мастерство владения телом.

"Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своем теле, наблюдай… Там где внимание – там твоя сила", - поделилась философскими наблюдениями Санта.

Санта занимается йогой и спортом даже на отдыхе (фото: instagram.com/santadimopulos)

В комментариях под постом накопилось немало комплиментов для знаменитости, в частности, от звездных друзей.

"Ты выглядишь восхитительно", - констатировала экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова. А ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский оставил для Димопулос красноречивые смайлы в виде пламени. Другие звезды и подписчики Санты также не остались в стороне.