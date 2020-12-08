Санта Димопулос призналась, как доченька "поздравила" ее с победой в "Танцах со звездами"

Санта Димопулос стала победительницей проекта "Танцы со звездами 2020", хоть и призналась,что это далось ей нелегко, а участие в проекте стало вызовом самой себе. В суперфинале после оглашения победителя звезда решила отдать кубок главной сопернице – Юлии Саниной, ведь певица буквально с нуля освоила азы танцевального мастерства и демонстрировала потрясающие результаты. Но рок-дива отказалась принимать трофей и даже пояснила, почему приняла такое решение. Впрочем, Санта считает, что получила от проекта горазда больше, чем просто номинальную победу, а также рассказала, какой сюрприз ей приготовила доченька София в день суперфинала.

В интервью изданию INSIDER.UA Санта призналась, что давно мечтала об участии в "Танцах со звездами", но уговорить ее удалось мужу Игорю Кучеренко и сыну Дени. А вот доченька Софийка еще не очень понимала в силу возраста, куда идет ее мама, зато сделала ей приятный сюрприз в день победы на проекте.

"Дени уже большой и он следил за моими эфирами, а вот София, хоть и следила, но пока не имела возможности оценить. Зато дочка в день супер-финала начала бегать. Есть что вспомнить!" - поделилась свей радостью Санта.

Санта очень дружна с сыном мужа от предыдущего брака (фото: instagram.com/santadimopulos)

Она отметила, что еще до начала шоу определила, как будет распределять время на период проекта и обязательно оставит время для семьи.

"Для меня было важным, чтобы между нами не возникло дефицита общения, поэтому каждое утро я проводила с мужем и детьми, кормила Софию, мы наслаждались обществом друг друга и это очень заряжало меня на весь день", - рассказала Санта.

Звезда считает, что семейные традиции, совместное времяпрепровождение и внимание друг к другу является основой счастливой жизни.

Санта даже при огромной загруженности находит время на семью (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Дети особенно запоминают такие вещи и из них складывается их счастливое детство. Наши семейные традиции – это и совместные путешествия, и праздники, и какие-то каждодневные домашние важные "ритуалы", – убеждена она.

Напомним, что ранее Санта Димопулос раскрыла закулисные секреты "Танцев со звездами 2020".