Санта Дімопулос зізналася, як донечка "привітала" її з перемогою в "Танцях з зірками"

Санта Дімопулос стала переможницею проекту "Танці з зірками 2020", хоч і зізналася, що це далося їй нелегко, а участь у проекті стала викликом самій собі. У суперфіналі після оголошення переможця зірка вирішила віддати кубок головній суперниці – Юлії Саніній, адже співачка буквально з нуля освоїла ази танцювальної майстерності і демонструвала приголомшливі результати. Але рок-діва відмовилася брати трофей і навіть пояснила, чому прийняла таке рішення. Втім, Санта вважає, що отримала від проекту набагато більше, ніж просто номінальну перемогу, а також розповіла, який сюрприз приготувала їй донечка Софія в день суперфіналу.

В інтерв'ю виданню INSIDER.UA Санта зізналася, що давно мріяла про участь у "Танцях з зірками", але вмовити її вдалося чоловікові Ігорю Кучеренко та сину Дені. А ось донечка Софійка ще не дуже розуміла в силу віку, куди йде її мама, зате зробила їй приємний сюрприз в день перемоги на проекті.

"Дені вже великий і він стежив за моїми ефірами, а от Софія, хоч і стежила, але поки не мала можливості оцінити. Зате донька в день супер-фіналу почала бігати. Є що згадати!" - поділилася своєю радістю Санта.

Санта дуже дружна з сином чоловіка від попереднього шлюбу (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вона зазначила, що ще до початку шоу визначила, як буде розподіляти час на період проекту і обов'язково залишить час для сім'ї.

"Для мене було важливим, щоб між нами не виникло дефіциту спілкування, тому щоранку я проводила з чоловіком і дітьми, годувала Софію, ми насолоджувалися товариством один одного і це дуже заряджало мене на весь день", - розповіла Санта.

Зірка вважає, що сімейні традиції, спільне проведення часу і увага один до одного є основою щасливого життя.

Санта навіть при величезній завантаженості знаходить час на сім'ю (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Діти особливо запам'ятовують такі речі і з них складається щасливе дитинство. Наші сімейні традиції – це і спільні подорожі, і свята, і якісь щоденні домашні важливі "ритуали", – переконана вона.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос розкрила закулісні секрети "Танців з зірками 2020".