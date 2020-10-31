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Санта Димопулос сделала признание об интиме с мужем и своих запрещенных удовольствиях

Автор: Lite

Санта решилась на личные признания

Санта Димопулос – яркая и эффектна фаворитка "Танцев со звездами 2020". Она ни разу не попадала в зону риска, зато уверенно возглавляет турнирную таблицу, из эфира в эфир демонстрируя мастерство на главном паркете страны. Экс-"виагрянка" в блиц-интервью изданию "Таблоид" рассказала, на какие жертвы ей приходится идти из-за участия в шоу и как это отражается на интимной жизни знаменитости, а также сделала ряд личных признаний.

Так, запрещенные удовольствия для Санты – это сладости. Она не представляет своей жизни без улыбки и …телефона.

Наибольшее достижение знаменитости в жизни – дети. И если бы можно было вернуться в прошлое и вновь пережить один из моментов, то это было бы рождении дочери Софийки.

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Санта Димопулос души не чает в муже и детях (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Все возможно, если прислушаться к себе, жить осознанно, не сдаваться, много работать и не сворачивать с пути", - делится своим кредо и жизненным уроком Санта и признается, что она "достигатор" - ставит цели и стремиться к ним.

Экс-"ВИА Гра" также сделала ряд личных и даже интимных признаний. Например, она откровенно заявила, что из-за участия в "Танцах со звездами" не может заниматься сексом с мужем так часто, как ей хотелось бы.

"Жду окончания "Танцев..." - призналась она и добавила, что лучшей поцелуй у нее был с любимым мужем.

Напомним, что ранее Санта Димопулос покорила фото с детьми и признанием о сыне-имениннике.

Кстати, Санта Димопулос высказалась, кто победит "Танцах со звездами 2020".

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Новости Украины Танцы со звездамиСанта Димопулос