Санта Димопулос "слила" личную переписку с Мейхер и свои эксклюзивные детские фото

Участница "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос, невзирая на усталость и напряжение, уверенно шагает в финал проекта и надеется на победу. Она много тренируется, и времени на семью и общение с друзьями у нее практически не остается – звезда сама не раз признавалась, что буквально прописалась в зале. Но она находит возможность ответить на вопросы подписчиков в Instagram и поделиться с ними подробностями своей жизни. Так, артистка по просьбе поклонников "слила" личную переписку со своей экс-коллегой по группе "ВИА Гра", а сейчас главной конкуренткой на паркете – Надеждой Мейхер.

В разделе InstaStories она показала скрин личных сообщений с певицей. Судя по переписке, сексапильные брюнетки договариваются о совместной тренировке и оговаривают время с учетом плотных графиков. Скорее всего, переписка проходила в период подготовки совместного номера Санты и Надежды, который взорвал паркет.

Санта показала, о чем общается с Надеждой (instagram.com/santadimopulos)

Также Димопулос поделилась кадрами из семейного архива. На фото она изображена в детстве и юности, в компании мамы Людмилы Ивановны и отца Яниса Димопулос. На одном из кадров она позирует с охапкой желтых цветов и счастливо улыбается.

Санта поделилась детскими фото из личного архива (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что ранее Санта Димопулос растрогала рассказом о поддержке семьи во время ее участия в "Танцах со звездами 2020" и сделала честное признание сложностях проекта.

Кстати, Санта Димопулос решилась на очень личное заявление об интимной жизни.