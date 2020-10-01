Санта Димопулос высказалась о ревности мужа к партнеру по Танцам со звездами 2020

Санта Димопулос – одна из самых ярких участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Она усердно тренируется и из эфира в эфир впечатляет судей и зрителей. Не удивительно, что у артистки прибавилось поклонников. На странице в Instagram она ответила на вопросы подписчиков о своем участии в самом танцевальном проекте страны.

Прогнозировать, кто станет победителем шоу, Санта не берется и уверяет, что проект непредсказуемый, поэтому шанс есть у каждой пары. "Нет смысла гадать. Фишка проекта в том, что ты никогда не можешь знать, как раскроется пара в проекте, как проголосует зритель, подойдет ли образ и т.д. Много факторов, поэтому победить может любая пара", - отметила артистка.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Участие в "Танцах со звездами 2020" забирает все свободное время знаменитости, а редкие минуты отдыха она посвящает семье.

"Я даже близким друзьям не уделяю времени, потому что его просто нет. Они с пониманием относятся к этому периоду в моей жизни. Если появляется свободный час – бегу к семье или звоню мужу", - признается Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Супруг совершенно не ревнует красавицу-жену к ее партнеру Максу Леонову. "У нас с мужем все хорошо, наши отношения построены на любви и взаимном уважении. А на Танцах я танцую, а не обнимаюсь с другими мужчинами", - пояснила экс-"виагрянка".

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта призналась, с кем бы хотела станцевать, когда произойдет обмен партнерами. Счастливчиками оказались Дмитрий Жук (партнер Юлии Саниной) и Кирилл Васюк (партнер Надежды Мейхер). А также рассекретила свой особый ритуал перед выходом на главный паркет страны.

"Для меня очень важно оставить время наедине с собой. Где-то за час до выхода я выгоняю всех из гримерки и минимум 20 минут медитирую. Это помогает восстановить нормальное дыхание и не входить в состояние стресса и зажима, когда ты не находишься в моменте", - делится подробностями Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Кстати, оказалось, что за время участия в проекте звезда сбросила 7 кг, но пока не считает, что находится в идеальной форме.

Напомним, что ранее Санта Димопулос рассказала о травмах, полученных во время подготовки к очередному выступлению.

Партнер артистки Макс Леонов также травмировался в пятом прямом эфире, исполняя фьюжен в роли Алладина.