Санта Дімопулос висловилася про ревнощі чоловіка до партнера по Танцях з зірками 2020

Санта Дімопулос – одна з найяскравіших учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Вона старанно тренується і з ефіру в ефір вражає суддів і глядачів. Не дивно, що у артистки додалося прихильників. На сторінці в Instagram вона відповіла на запитання підписників про свою участь в самому танцювальному проекті країни.

Прогнозувати, хто стане переможцем шоу, Санта не береться і запевняє, що проект непередбачуваний, тому шанс є у кожної пари. "Немає сенсу гадати. Фішка проекту в тому, що ти ніколи не можеш знати, як розкриється пара в проекті, як проголосує глядач, підійде образ і т. д. Багато факторів, тому перемогти може будь-яка пара", - зазначила артистка.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Участь у "Танцях з зірками 2020" забирає весь вільний час знаменитості, а рідкісні хвилини відпочинку вона присвячує сім'ї.

"Я навіть близьким друзям не приділяю часу, тому що його просто немає. Вони з розумінням ставляться до цього періоду в моєму житті. Якщо з'являється вільний час – біжу до сім'ї або дзвоню чоловікові", - зізнається Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Чоловік абсолютно не ревнує красуню-дружину до її партнера Макса Леонова. "У нас з чоловіком все добре, наші стосунки побудовані на любові і взаємоповазі. А на Танцях я танцюю, а не обіймаюсь з іншими чоловіками", - пояснила екс-"віагрянка".

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта зізналася, з ким би хотіла танцювати, коли відбудеться обмін партнерами. Щасливчиками виявилися Дмитро Жук (партнер Юлії Саніної) і Кирило Васюк (партнер Надії Мейхер). А також розсекретила свій особливий ритуал перед виходом на головний паркет країни.

"Для мене дуже важливо залишити час наодинці з собою. Десь за годину до виходу я виганяю всіх з гримерки і мінімум 20 хвилин медитую. Це допомагає відновити нормальне дихання і не входити в стан стресу і затиску, коли ти перебуваєш в моменті", - ділиться подробицями Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

До речі, виявилося, що за час участі в проекті зірка скинула 7 кг, але поки не вважає, що знаходиться в ідеальній формі.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос розповіла про травми, отримані під час підготовки до чергового виступу.

Партнер артистки Макс Леонов травмувався у п'ятому прямому ефірі, виконуючи фьюжен в ролі Аладіна.