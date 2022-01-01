Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками

Нарядное семейство позировало у наряженной елки. Осадчая была одета в длинное бежевое платье с пышной юбкой, украшенное стразами и серебристой вышивкой. На ногах у нее босоножки на каблуках в тон, а на голове - белая тиара-обруч.

На руках Катя держит младшего сына - 4-месячного Даниила, одетого в красный костюмчик. Малыш повернут спиной к камере, так что его лица не видно.

Довольный Горбунов в смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке стоит рядом с женой, приобнимая старшего сына Ивана. Мальчик держит маму за руку и смотрит в сторону от камеры.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали сеть семейным кадром с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов’язково будьте здоровими", - написала ведущая.

К слову, Осадчая поставила геотег отеля в Буковеле - вероятно, именно там они встречали Новый год, совмещая с работой.

Пользователи сети растрогались и оставили Кате и Юре теплые слова в комментариях.