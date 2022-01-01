Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками

Ошатне сімейство позувало біля вбраної ялинки. Осадча була одягнена в довгу бежеву сукню з пишною спідницею, прикрашену стразами і сріблястою вишивкою. На ногах у неї босоніжки на підборах в тон, а на голові - біла тіара-обруч.

На руках Катя тримає молодшого сина - 4-місячного Данила, одягненого в червоний костюмчик. Малюк повернутий спиною до камери, так що його обличчя не видно.

Задоволений Горбунов в смокінгу, білій сорочці і краватці-метелику стоїть поруч з дружиною, обіймаючи старшого сина Івана. Хлопчик тримає маму за руку і дивиться в сторону від камери.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували мережу сімейним кадром з синами (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими", - написала ведуча.

До слова, Осадча поставила геотег готелю в Буковелі - ймовірно, саме там вони зустрічали Новий Рік, поєднуючи з роботою.

Користувачі мережі зворушилися і залишили Каті і Юрі теплі слова в коментарях.