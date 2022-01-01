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Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками

Автор: Марина Настевич

Зіркова сім'я телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов зустріли Новий 2022 рік в оновленому складі - у пари народився другий син Данило. Теледіва зворушила мережу ніжним сімейним знімком зі святкової ночі.

Яскраве фото в повному складі Катя опублікувала у своєму Instagram.

Ошатне сімейство позувало біля вбраної ялинки. Осадча була одягнена в довгу бежеву сукню з пишною спідницею, прикрашену стразами і сріблястою вишивкою. На ногах у неї босоніжки на підборах в тон, а на голові - біла тіара-обруч.

На руках Катя тримає молодшого сина - 4-місячного Данила, одягненого в червоний костюмчик. Малюк повернутий спиною до камери, так що його обличчя не видно.

Задоволений Горбунов в смокінгу, білій сорочці і краватці-метелику стоїть поруч з дружиною, обіймаючи старшого сина Івана. Хлопчик тримає маму за руку і дивиться в сторону від камери.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували мережу сімейним кадром з синами (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими", - написала ведуча.

До слова, Осадча поставила геотег готелю в Буковелі - ймовірно, саме там вони зустрічали Новий Рік, поєднуючи з роботою.

Користувачі мережі зворушилися і залишили Каті і Юрі теплі слова в коментарях.

  • Красиві, як у казці
  • Красива і щаслива сім'я. Здоров'я і щастя вам
  • Як швидко зростанні Данило, здоров'я, родинного тепла ,затишку, миру, здійснення мрій і всіх благ вашій чудовій родині!
  • Дуже гарна, позитивна сім'я. Щастя в Новому році
  • Дуже красиві
  • Справжня українська родина!!!
  • Дуже гарне родинне фото
  • Ви чудові!
  • Що скажеш, красені
  • Ви Класні
  • Як класно сказано, троє Горбунових і одна безцінна Осадча

Нагадаємо, раніше Осадча під руку з Горбуновим засліпила розкішним вбранням.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов