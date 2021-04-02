UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения

Автор: Lite

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что за прошлый год она смогла похудеть на 15 килограммов. Такого впечатляющего результата артистке помогло добиться интервальное голодание, а также сбалансированное питание.

Своими секретами похудения она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

Среди множества диет Оля выбрала именно интервальное голодание по схеме 16/8 - то есть в течение 16 часов вы ничего не едите, а остальные 8 часов питаетесь.

К этому методу Цибульская подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.

По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00.

Оля Цибульская похудела на 15 килограммов (фото: instagram.com/cybulskaya)

А чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть пять раз в день - три основных приема пищи и два перекуса.

Оля Цибульская раскрыла свой секрет похудения (видео: Youtube)

К слову, кроме Оли Цибульской, на интервальном голодании худели также такие звезды, как Слава Каминская и Санта Димопулос.

Ранее Оля Цибульская призналась, что для того, чтобы не переедать, она распечатала свое фото со съемки, где виден ее лишний вес, и повесила его на холодильнике.

"Как только после 19:00 рука тянется к дверце холодильника, я смотрю на себя и понимаю, что не хочу больше быть такой", – объяснила Ольга Цибульская. По словам певицы, нужно относиться к своему организму с любовью, тогда вы перестаете запихивать в него всякую гадость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Оля Цибульская
Читайте также
Рецепт идеального салата для похудения от стройной украинской певицы: ешьте с пользой
Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+
Прогноз погоды