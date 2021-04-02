Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения

Среди множества диет Оля выбрала именно интервальное голодание по схеме 16/8 - то есть в течение 16 часов вы ничего не едите, а остальные 8 часов питаетесь.

К этому методу Цибульская подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.

По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00.

Оля Цибульская похудела на 15 килограммов (фото: instagram.com/cybulskaya)

А чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть пять раз в день - три основных приема пищи и два перекуса.

Оля Цибульская раскрыла свой секрет похудения (видео: Youtube)

К слову, кроме Оли Цибульской, на интервальном голодании худели также такие звезды, как Слава Каминская и Санта Димопулос.