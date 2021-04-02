RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скинула 15 кілограмів: Оля Цибульська розкрила секрет вражаючого схуднення

Автор: Lite

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що за минулий рік вона змогла схуднути на 15 кілограмів. Такого вражаючого результату артистці допомогло досягти інтервальне голодування, а також збалансоване харчування.

Своїми секретами схуднення вона поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Серед безлічі дієт Оля обрала саме інтервальне голодування за схемою 16/8 - тобто протягом 16 годин ви нічого не їсте, а решту 8 годин харчуєтеся.

До цього методу Цибульська підійшла з особливою відповідальністю – в період, коли не можна вживати їжу, знаменитість навіть не п'є воду.

За словами артистки, вона взагалі нічого не їсть після 19:00.

Оля Цибульська схудла на 15 кілограмів (фото: instagram.com/cybulskaya)

А щоб не відчувати себе голодною протягом дня і не зриватися на калорійні перекуси, співачка навчилася їсти п'ять разів на день - три основних прийому їжі і два перекуси.

Оля Цибульська розкрила свій секрет схуднення (відео: Youtube)

До речі, крім Олі Цибульської, на інтервальному голодуванні худнули також такі зірки, як Слава Камінська та Санта Дімопулос.

Раніше Оля Цибульська зізналася, що для того, щоб не переїдати, вона роздрукувала своє фото зі зйомки, де видно її зайву вагу, і повісила його на холодильнику.

"Як тільки після 19:00 рука тягнеться до дверцят холодильника, я дивлюся на себе і розумію, що не хочу більше бути такою", – пояснила Ольга Цибульська. За словами співачки, потрібно ставитися до свого організму з любов'ю, тоді ви перестаєте запихати в нього всяку гидоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оля Цибульська
Читайте також
Рецепт ідеального салату для схуднення від стрункої української співачки: смакуйте з користю
Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+
Прогноз погоди