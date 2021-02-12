Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику

На одном из фото можно увидеть маму Насти Лидию Петровну в собачкой Мими на руках. Певица обошлась без макияжа и укуталась в уютную куртку-пуховик, надела теплые лосины и удобные ботинки-"луноходы". Потап также утеплился – кислотная куртка известного бренда и черные плащевые зимние брюки outdoor.

Потап и Настя с мамой певицы вдоволь повеселились на горке (фото: instagram.com/kamenskux)

"Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами", - подписала счастливые атмосферные фото Настя.

Семейная атмосфера

Вы замечательные

Классные

Такие милые

Счастливые

Милота

Какие вы чудесные

Красивая семья

Какие вы прекрасные

В разделе "сторис" Настя показала видео, на которых вместе с мужем съезжает со снежной горки.