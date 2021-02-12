Щастя через край: Потап і Каменських показали свої снігові забави і зимову романтику

На одному з фото можна побачити маму Насті Лідію Петрівну в собачкою Мімі на руках. Співачка обійшлася без макіяжу і укуталась в затишну куртку-пуховик, одягла теплі лосіни і зручні черевики-"луноходи". Потап також утеплився – кислотна куртка відомого бренду і чорні плащові зимові штани outdoor.

Потап і Настя з мамою співачки вдосталь повеселилися на гірці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Люблю снігові гірки за те, що після кожного спуску обов'язково буде підйом! І найпрекрасніше, коли поруч люди, які завжди з посмішкою будуть проходити цей шлях разом з вами", - підписала щасливі атмосферні фото Настя.

Сімейна атмосфера

Ви чудові

Класні

Такі милі

Щасливі

Милота

Які ви чудові

Гарна сім'я

Які ви прекрасні

У розділі "сторіс" Настя показала відео, на яких разом з чоловіком їде зі снігової гірки.