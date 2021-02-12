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Щастя через край: Потап і Каменських показали свої снігові забави і зимову романтику

Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських насолоджується сніжною зимою і гуляє на свіжому повітрі зі своєю улюбленицею Мімі. Співачка вільно пересувається по території закритого котеджного селища під Києвом і не боїться, що її застануть зненацька. Разом з чоловіком Потапом вона весело проводить час в компанії зіркових сусідів і друзів Каті Осадчої та Юрія Горбунова, а також їх синочка Івана. Так, співачка в компанії коханого і мами поїхала кататися з гірки.

Потап і Настя позують для Instagram з пластиковими санчатамии-льодянками в руках – схоже, парочка вдосталь накаталася на гірках.

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На одному з фото можна побачити маму Насті Лідію Петрівну в собачкою Мімі на руках. Співачка обійшлася без макіяжу і укуталась в затишну куртку-пуховик, одягла теплі лосіни і зручні черевики-"луноходи". Потап також утеплився – кислотна куртка відомого бренду і чорні плащові зимові штани outdoor.

Потап і Настя з мамою співачки вдосталь повеселилися на гірці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Люблю снігові гірки за те, що після кожного спуску обов'язково буде підйом! І найпрекрасніше, коли поруч люди, які завжди з посмішкою будуть проходити цей шлях разом з вами", - підписала щасливі атмосферні фото Настя.

  • Сімейна атмосфера
  • Ви чудові
  • Класні
  • Такі милі
  • Щасливі
  • Милота
  • Які ви чудові
  • Гарна сім'я
  • Які ви прекрасні

У розділі "сторіс" Настя показала відео, на яких разом з чоловіком їде зі снігової гірки.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала атмосферне домашнє фото з компанії близьких.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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