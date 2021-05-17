Счастливая Гросу поразила нежностью с любимым: "вам надо ребеночка"
Алина Гросу продолжает интриговать поклонников нежными фото с близким мужчиной – российским актером и режиссером Романом Полянским. Хоть певица кокетливо и пытается уклониться от вопросов, кем же ей приходится артист, но для ее поклонников все давно очевидно – пара встречается и счастлива. Периодически на страничке Алины всоцсети мелькают фото и видео с любимым.
Так, она поделилась нежными и романтичными кадрами в Instagram, а заодно показала и своих родных.
Роман и Алина разместились на массивной деревянной лавке-качели у озера. Актер нежно обнимает белокурую спутницу, а певица в клетчатом легком пальто поближе прижимается к мужчине. Также в кадре можно увидеть младшего братика Алины – Мишу. Певица держит его на руках, а малыш веселится и смеется.
"Старшего брата Ромки тут рядом нет, зато есть другой Роман", - подписала кадры Гросу. К слову, Роман – старший сводный брат певицы по матери.
Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули в компании родных певицы (фото: instagram.com/alina_grosu)
Поклонники не могли нарадоваться, созерцая красивую и счастливую пару и оставили для звездных влюбленных комплименты и пожелания.
- Какая красивая пара... Вам идут детки... Дополняют... Занимайтесь карьерой и... любовью
- Вы самая красивая пара шоу-бизнеса, вы так дополняете друг друга
- Вот теперь видно, что ты, наконец-то, счастлива
- Какие вы милахи
- Как круто Вы вместе смотритесь
- Вы такие оба сексуальные, кайф на вас смотреть
- Вам двоим надо ребеночка
- Какие вы классные на всех фото
- Очень красивые и душевные
- Алиночка, какие вы класнючие!
Напомним, что ранее Алина Гросу на глазах у поклонников сменила прическу и вернулась в привычный образ после экспериментов с внешностью