Счастливая Гросу поразила нежностью с любимым: "вам надо ребеночка"

Алина Гросу продолжает интриговать поклонников нежными фото с близким мужчиной – российским актером и режиссером Романом Полянским. Хоть певица кокетливо и пытается уклониться от вопросов, кем же ей приходится артист, но для ее поклонников все давно очевидно – пара встречается и счастлива. Периодически на страничке Алины всоцсети мелькают фото и видео с любимым.

Так, она поделилась нежными и романтичными кадрами в Instagram , а заодно показала и своих родных.

Роман и Алина разместились на массивной деревянной лавке-качели у озера. Актер нежно обнимает белокурую спутницу, а певица в клетчатом легком пальто поближе прижимается к мужчине. Также в кадре можно увидеть младшего братика Алины – Мишу. Певица держит его на руках, а малыш веселится и смеется.

"Старшего брата Ромки тут рядом нет, зато есть другой Роман", - подписала кадры Гросу. К слову, Роман – старший сводный брат певицы по матери.

Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули в компании родных певицы (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники не могли нарадоваться, созерцая красивую и счастливую пару и оставили для звездных влюбленных комплименты и пожелания.