Щаслива Гросу вразила ніжністю з коханим: "вам треба дитинку"
Аліна Гросу продовжує інтригувати шанувальників ніжними фото з близьким чоловіком - російським актором і режисером Романом Полянським. Хоч співачка кокетливо і намагається ухилитися від питань, ким же їй доводиться артист, але для її шанувальників все давно очевидно – пара зустрічається і щаслива. Періодично на сторінці в соцмережі Аліни миготять фото і відео з коханим.
Так, вона поділилася ніжними і романтичними кадрами в Instagram, а заодно показала і своїх рідних.
Роман і Аліна розмістилися на масивній дерев'яній лавці-гойдалки біля озера. Актор ніжно обіймає біляву супутницю, а співачка в картатому легкому пальто ближче притискається до чоловіка. Також в кадрі можна побачити молодшого братика Аліни - Мішу. Співачка тримає його на руках, а малюк веселиться і сміється.
"Старшого брата Ромки тут поруч немає, зате є інший Роман", - підписала кадри Гросу. До слова, Роман - старший зведений брат співачки по матері.
Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили в компанії рідних співачки (фото: instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники не могли натішитися, споглядаючи красиву і щасливу пару і залишили для зіркових закоханих компліменти та побажання.
- Яка гарна пара... Вам личат дітки... Доповнювнюють.. Займайтеся кар'єрою і... коханням
- Ви найкрасивіша пара шоу-бізнесу, ви так доповнюєте один одного
- Ось тепер видно, що ти, нарешті, щаслива
- Які ви милі
- Як круто ви разом виглядаєте
- Ви такі обоє сексуальні, кайф на вас дивитися
- Вам обом треба дитинку
- Які ви класні на всіх фото
- Дуже красиві і душевні
- Аліночка, які ви класнючі!
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу на очах у шанувальників змінила зачіску і повернулася в звичний образ після експериментів із зовнішністю