"Зачем их нацепили?" Гросу радикально сменила имидж на глазах у изумленных фанов
Алина Гросу за короткое время несколько раз кардинально меняла образ, совершая эксперементы с внешностью. Она появлялась в амплуа жгучей брюнетки-француженки с короткой стрижкой, а потом резко предстала с множеством игривых афрокосичек и даже снялась в таком виде в новом клипе. Теперь же перед светлым праздником Пасхи Алина решила снова шокировать фанов очередной сменой имиджа.
Так, в Instagram она наглядно показала, как рассталась с афрокосичками и с какой прической сейчас ходит.
Алина самостоятельно расплела косы и продемонстрировала, в каком состоянии находится ее волосы. А затем предстала со слегка вьющимся аккуратно уложенным удлиненным каре и копной белукорых локонов.
"Привет. С наступающим всех, друзья. Я к праздникам снова решила изменить образ, а в конце видео результат. И все-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или…?" – поинтересовалась у фанов певица.
Поклонники артистки единогласно решили, что со своими волосами ей гораздо лучше и искупали звезду в комплиментах.
- Это совершенно два разных образа. 1) с косичками: девочка-подросток; 2)прямые волосы - нежная девушка. Мне больше нравится, когда Вы с прямыми волосами
- Я вообще не знаю зачем Вы их нацепили. Как по мне, с косичками кошмар был, конечно, без лучше
- Класно без косичек
- Красоту ничем не испортить. Но или нежнее
- Шикарная
- Всем нравится свои волосы, нежно и красиво
- Классно без косичек
- Непревзойденная
- Красотка
- Лучше с прямыми
Напомним, что ранее Алина Гросу ошарашила пикантным фактом из творческой биографии.