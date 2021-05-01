"Зачем их нацепили?" Гросу радикально сменила имидж на глазах у изумленных фанов

Алина Гросу за короткое время несколько раз кардинально меняла образ, совершая эксперементы с внешностью. Она появлялась в амплуа жгучей брюнетки-француженки с короткой стрижкой, а потом резко предстала с множеством игривых афрокосичек и даже снялась в таком виде в новом клипе. Теперь же перед светлым праздником Пасхи Алина решила снова шокировать фанов очередной сменой имиджа.

Так, в Instagram она наглядно показала, как рассталась с афрокосичками и с какой прической сейчас ходит.

Алина самостоятельно расплела косы и продемонстрировала, в каком состоянии находится ее волосы. А затем предстала со слегка вьющимся аккуратно уложенным удлиненным каре и копной белукорых локонов.

"Привет. С наступающим всех, друзья. Я к праздникам снова решила изменить образ, а в конце видео результат. И все-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или…?" – поинтересовалась у фанов певица.

Поклонники артистки единогласно решили, что со своими волосами ей гораздо лучше и искупали звезду в комплиментах.