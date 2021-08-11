Счастливая Каминская с бывшим и детьми порезвилась в Одессе и подогрела слухи о воссоединении

Слава Каминская умеет мастерски заинтриговать поклонников. Так, звезда отправилась на отдых с детьми- погодками сыном Леонардом и дочкой Лаурой в Одессу, но компанию им составил также таинственный мужчина. Вскоре стало ясно, что спутником певицы оказалася… ее экс-супруг Эдгар Каминский. Он сам свел на нет всю интригу бывшей супруги, заявив о старте семейного отдыха в своем личном фотоблоге. Теперь Слава не скрывает, что веселая семья вместе проводит время в Одессе и показывает, как они отдыхают у моря.

В Instagram-аккаунте артистки появились задорные снимки с бывшим и их двумя очаровательными детьми.

Семейство отправилось в местный аквапарк, где не только малыши, но и их родители вдоволь порезвились. Пока папа катался с докой и сыном, Слава делала селфи, на котором показалась без грамма макияжа, зато улыбающаяся и счастливая.

"Нет ничего прекрасней, чем видеть лица своих детей счастливыми. PS: Кто кого сегодня ушатал. Мы с Эдгаром сих пор не поняли", - подписала веселый семейный кадр певица.

Слава с экс-супругом и детьми отдыхает в Одессе (фото: instagram.com/babaslavka)

"Они у вас нереально красивые и талантливые. Класс", - отреагировала на снимок жена Владимира Остапчука, Кристина. "Класс", - оставила комментарий мама Эдгара и бабушка Леонарда и Лауры, Людмила.

Эдгар с удовольствием проводит время с сыном и дочкой (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Поклонники певицы пришли в восторг от наблюдения семейной идиллии и заговорили о воссоединении звездной семьи.

Будьте счастливы, вы такие суперски родители и просто бомбезные красавчики. Любви вам и воссоединения

Надеюсь, что сойдетесь! Такие дети замечательные, а Вы вместе просто огонь

Как приятно ,всех Вас вновь видеть вместе. Искренне желаю счастья Вашей семье

Помиритесь. Вы классная пара!

У Вас очень красивые детки …. Не останавливайтесь

Настоящая семья, рада видеть вас вместе

Дай Бог и Вселенная семья восоединиться, они очень безумно красивая семья и пара

Классная семейка

На личной странице Эдгар отметил, что еще 4 дня проведет с сдетьми и бывшей женой, а уже в понедельник вернется к работе в Киеве.