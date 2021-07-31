Счастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по Исландии

Тина с сыном посещает не только архитектурные памятники, но любуется природой и пейзажами, и даже увидели вулкан.

На всех фото звезда позирует без макияжа, с растрепанными ветром волосами и счастливой улыбкой. Она не так уж часто проводит время с сыном, ведь он живет и учится в Великобритании.

Тина Кароль с сыном открыли для себя Исландию (фото: instagram.com/tina_karol)

Также они поучаствовали в необычной забаве, которую сняли на видео - Тина и Веня метали топоры в специальную мишень. К слову, певица оказалась весьма меткой!

Поклонники радуются за любимую артистку и восхищаются ее натуральной красотой.