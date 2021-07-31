RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Щаслива і без макіяжу: Тіна Кароль з сином подорожують по Ісландії

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль вирушила у відпустку разом з 12-річним сином Веніаміном, при цьому вона вибрала дуже незвичайне місце - магічну Ісландію. Вони подорожують по країні, милуючись мальовничими водоспадами і гейзерами і насолоджуючись товариством один одного.

Атмосферними фото і відео з поїздки артистка поділилася в розділі сторіс свого Instagram.

Тіна з сином відвідує не тільки архітектурні пам'ятники, але милується природою і пейзажами, і навіть побачили вулкан.

На всіх фото зірка позує без макіяжу, з розпатланим вітром волоссям і щасливою посмішкою. Вона не так вже й часто проводить час з сином, адже він живе і вчиться у Великобританії.

Тіна Кароль з сином відкрили для себе Ісландію (фото: instagram.com/tina_karol)

Також вони взяли участь у незвичайній забаві, яку зняли на відео - Тіна і Веня метали сокири в спеціальну мішень. До слова, співачка виявилася вельми влучною!

Шанувальники радіють за улюблену артистку і захоплюються її натуральною красою.

  • Веня такий вже великий, мамина радість і гордість
  • Дивлюся всі сторіс Тиночки в ці дні! Така краса, стільки радості і натхнення. Приголомшливі вони
  • Тіна красуня
  • Без макіяжу взагалі вогонь
  • Такі милі

Нагадаємо, раніше томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте у відвертому вбранні.

Читайте LITE в Google News
Тіна Карольпевецсын