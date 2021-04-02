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Счастливая Настя Каменских раскрыла причину спонтанной поездки в Мексику

Автор: Lite

Популярная украинская певица Настя Каменских несколько неожиданно улетела в Мексику, где они с мужем Потапом очень любят отдыхать. Однако на этот раз звезда отправилась к океану без супруга, зато в компании мамы и подруг.

В своем Instagram артистка поделилась яркими фото из мексиканского города Тулум, а также раскрыла причину поездки - съемки собственного реалити-шоу.

На днях знаменитость анонсировала поклонникам, что планирует запустить свое реалити-шоу "Девочки рулят" - и вот уже перешла от слов к делу.

Настя выложила фото, на котором запечатлена за столиком в кафе. Она позирует в стильной шляпе коричневого цвета и белоснежной oversize-рубашке. На лице у певицы нежный, практически незаметный макияж и выглядит она очень довольной.

"Hello from my beloved Tulum, готовим для вас много красивого, настоящего и искреннего. Пожалуй, это одно из самых спонтанных решений в моей жизни, но находясь сейчас здесь, я понимаю, что оно того стоило. Осталось совсем немного и я вам покажу первую серию моего реалити", - поделилась с фанатами Каменских.

Позднее звезда опубликовала еще пару кадров, сделанных на берегу океана. Настя позировала босиком на белом песочке в стильном летнем аутфите - мини-юбке и топе светло-зеленого цвета в мелкий принт. Она радостно раскинула руки и счастливо улыбается.

"Режим перезагрузки", - подписала фото певица.

Настя Каменских восхитила красотой на фото из Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети не прошли мимо и оставили артистке много комментариев.

  • сильно красивая
  • Настюша апаснасть
  • Бомба - нет слов
  • Вот настояще счастливая женщина, видно по глазам
  • Незаконно быть такой красивой!
  • Безумно жду
  • Милая, сексуальная, красивая, сногсшибательная, сплошное обаяние!
  • Ждём с нетерпением Настюш, спасибо что радуете нас новыми видео блогами. Вы лучшая! Люблю!
  • Очень тёплая фотография. И вам Настя это теплота идёт!!!
  • Как всегда, на высоте! шикарная

Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть образом сексапильной домохозяйки.

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Новости Украины Настя Каменскихпевец
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