Счастливая Настя Каменских раскрыла причину спонтанной поездки в Мексику

На днях знаменитость анонсировала поклонникам, что планирует запустить свое реалити-шоу "Девочки рулят" - и вот уже перешла от слов к делу.

Настя выложила фото, на котором запечатлена за столиком в кафе. Она позирует в стильной шляпе коричневого цвета и белоснежной oversize-рубашке. На лице у певицы нежный, практически незаметный макияж и выглядит она очень довольной.

"Hello from my beloved Tulum, готовим для вас много красивого, настоящего и искреннего. Пожалуй, это одно из самых спонтанных решений в моей жизни, но находясь сейчас здесь, я понимаю, что оно того стоило. Осталось совсем немного и я вам покажу первую серию моего реалити", - поделилась с фанатами Каменских.

Позднее звезда опубликовала еще пару кадров, сделанных на берегу океана. Настя позировала босиком на белом песочке в стильном летнем аутфите - мини-юбке и топе светло-зеленого цвета в мелкий принт. Она радостно раскинула руки и счастливо улыбается.

"Режим перезагрузки", - подписала фото певица.

Настя Каменских восхитила красотой на фото из Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети не прошли мимо и оставили артистке много комментариев.