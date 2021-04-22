Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком

Исполнительница позировала в эффектном мини-платье с длинными рукавами и пышной юбкой оттенка пудровая роза.

Она принимала красивые позы под пальмами, а также на фоне живописной лестницы.

Артистка уже неплохо загорела и выглядит очень счастливой.

Джамала похвасталась стильным летним образом в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мовчати — це не про нас!

Я — грім, ви — хвиля.

Тримала в собі весь час, та вже відпустила.

Пам’ятаєте? Вже завтра, 23 квітня, світ побачить 5:45!" - анонсировала новую песню Джамала.

В разделе сториз своего аккаунта она также опубликовала несколько кадров в слитном черном купальнике с пикантным вырезом спереди. Стоит отметить, что фигура звезды выглядит заметно постройневшей и подтянутой.

Похудевшая Джамала показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях фолловеры не стали скупиться на комплименты для певицы.