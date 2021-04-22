Щаслива і засмагла: Джамала захопила ефектним літнім луком

Виконавиця позувала в ефектній міні-сукні з довгими рукавами і пишною спідницею відтінку пудрова троянда.

Вона приймала красиві пози під пальмами, а також на тлі мальовничих сходів.

Артистка вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.

Джамала похвалилася стильним літнім образом в Єгипті (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мовчати — це не про нас!

Я — грім, ви — хвиля.

Тримала в собі весь час, та вже відпустила.

Пам’ятаєте? Вже завтра, 23 квітня, світ побачить 5:45!" - анонсувала нову пісню Джамала.

У розділі сторіз свого аккаунта вона також опублікувала кілька кадрів в злитому чорному купальнику з пікантним вирізом спереду. Варто відзначити, що фігура зірки виглядає помітно схудлою і підтягнутою.

Схудла Джамала показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях фоловери не стали скупитися на компліменти для співачки.