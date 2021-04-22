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Щаслива і засмагла: Джамала захопила ефектним літнім луком

Автор: Lite

Джамала разом з сім'єю і друзями насолоджується відпочинком на єгипетському курорті Марса Алам, який вона дуже любить. При цьому співачка не забуває і про схуднення - вона все ще приходить у форму після других пологів. Навіть у відпустці зірка відвідує спортзал, а також стежить за харчуванням - що не заважає їй прекрасно проводити час і влаштовувати яскраві фотосети.

У своєму Instagram Джамала поділилася яскравими фото в стильній сукні, а заодно і похвалилася схудлою фігурою і красивою засмагою.

Виконавиця позувала в ефектній міні-сукні з довгими рукавами і пишною спідницею відтінку пудрова троянда.

Вона приймала красиві пози під пальмами, а також на тлі мальовничих сходів.

Артистка вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.

Джамала похвалилася стильним літнім образом в Єгипті (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мовчати — це не про нас!
Я — грім, ви — хвиля.
Тримала в собі весь час, та вже відпустила.
Пам’ятаєте? Вже завтра, 23 квітня, світ побачить 5:45!" - анонсувала нову пісню Джамала.

У розділі сторіз свого аккаунта вона також опублікувала кілька кадрів в злитому чорному купальнику з пікантним вирізом спереду. Варто відзначити, що фігура зірки виглядає помітно схудлою і підтягнутою.

Схудла Джамала показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях фоловери не стали скупитися на компліменти для співачки.

  • Чудовий колір сукні. Чекаємо прем'єру.
  • Як же вам пасує літо
  • Красуня
  • Гарне плаття. Джа - красуня
  • Яка ж ти приголомшлива
  • Дуже крутий образ!!!
  • Джа, красоточка моя, шо за сукня?
  • Красива людина красива у всьому. Чекаємо з нетерпінням, обожнюю вас

Нагадаємо, що раніше Джамала зворушила шанувальників фото свого батька з молодшим внуком Селімом.

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