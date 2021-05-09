Счастливы вместе: Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом

Женщина держит в руках тюльпаны. Тина без макияжа держит камеру и фотографирует себя и родных. Станислав стоит по другую сторону от мамы.

"Цьом", - коротко подписала певица снимок, видимо, обращаясь к маме.

Тина опубликовала фото с мамой и братом (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина давно перевезла родных из Ивано-Франковска в Киев, но видятся близкие люди не часто - по большим праздникам. Она уточнила, что взгляды на многие вещи у нее и ее родных разнятся, но они чтут и уважают традиции.

К слову, брат Тины занимается юриспруденцией. Также мужчина женат на сестре известной украинской актрисы Ирмы Витовской – Наталье. Таким образом, у украинской поп-дивы есть звездные родственники.

К слову, Тина сама сосватала брата и сестру Ирмы. Просить руки девушки певица пришла в сопровождении всей семьи. Но звездные родственники видятся не часто, ведь у каждой напряженные графики и расписание. Кстати, певица признается. Что она поклонница творчества Витовской.