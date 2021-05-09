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Счастливы вместе: Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом

Автор: Lite

Тина Кароль – счастливая мама сыночка Вениамина, который получает образование в Лондоне. Она с теплотой отзывается о мальчике и говорит, что у них есть общая черта характера – с ними сложно договориться. И если фото с Веней время от времени появляются на странице артистки в фотоблоге, то родных она показывает нечасто.

Так, в честь Дня матери, который отмечают в Украине в этом году 9 мая, звезда опубликовала в Instagram-"сторис" снимок с мамой Светланой Андреевной и старшим братом Станиславом.

Женщина держит в руках тюльпаны. Тина без макияжа держит камеру и фотографирует себя и родных. Станислав стоит по другую сторону от мамы.

"Цьом", - коротко подписала певица снимок, видимо, обращаясь к маме.

Тина опубликовала фото с мамой и братом (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина давно перевезла родных из Ивано-Франковска в Киев, но видятся близкие люди не часто - по большим праздникам. Она уточнила, что взгляды на многие вещи у нее и ее родных разнятся, но они чтут и уважают традиции.

К слову, брат Тины занимается юриспруденцией. Также мужчина женат на сестре известной украинской актрисы Ирмы Витовской – Наталье. Таким образом, у украинской поп-дивы есть звездные родственники.

К слову, Тина сама сосватала брата и сестру Ирмы. Просить руки девушки певица пришла в сопровождении всей семьи. Но звездные родственники видятся не часто, ведь у каждой напряженные графики и расписание. Кстати, певица признается. Что она поклонница творчества Витовской.

Кстати, участник группы "Иванушки", украинец Кирилл Туриченко раскрыл подробности юношеского романа с Тиной Кароль. Он рассказал, как молодые артисты скрывали свои отношения.

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