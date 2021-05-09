Щасливі разом: Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом

Жінка тримає в руках тюльпани. Тіна без макіяжу тримає камеру і фотографує себе і рідних. Станіслав стоїть по інший бік від мами.

"Цьом", - коротко підписала співачка знімок, мабуть, звертаючись до мами.

Тіна опублікувала фото з мамою і братом (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна давно перевезла рідних з Івано-Франківська до Києва, але бачаться близькі люди не часто - по великих святах. Вона уточнила, що погляди на багато речей у неї і її рідних різняться, але вони шанують і поважають традиції.

До слова, брат Тіни займається юриспруденцією. Також чоловік одружений на сестрі відомої української актриси Ірми Вітовської - Наталії. Таким чином, в української поп-діви є зіркові родичі.

До слова, Тіна сама посватала брата і сестру Ірми. Просити руки дівчини співачка прийшла в супроводі всієї родини. Але зіркові родичі бачаться не часто, адже у кожної напружені графіки і розклад. До речі, співачка зізнається, що вона прихильниця творчості Вітовської.