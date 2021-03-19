UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем

Автор: Lite

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик подхватила коронавирус и более двух недель провела дома на самоизоляции. Артистка делилась с поклонниками новостями о своем самочувствии, а также рассказывала, чем занимается в это время. Сейчас она уже победила болезнь и вернулась к работе и нормальной жизни.

В своем Instagram Лилия поделилась нежным фото с любимым мужем Андреем Диким - парочка едет куда-то в машине и выглядит очень счастливой.

Ведущая нарядно одета и с эффектным макияжем и укладкой. В руках она держит букет цветов - явно подарок от любимого. Супруг мило прижался к Лилии и довольно улыбается.

Судя по всему, парочка устроила себе романтическую вылазку для двоих, ведь артистка долгое время провела "в заточении" дома из-за болезни.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поделилась довольная Ребрик.

Лилия Ребрик растрогала нежным фото с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются за Лилию, желают ей хорошо провести время и умиляются трогательному кадру с любимым.

  • Крута та чудова, мега позитивна, запальна парочка!!! Гідний приклад для наслідування! Захоплююсь вами!!!
  • Какое милое фото, полное нежности!!!
  • Така гарна, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють приємність. На вас хочеться бути схожими. Ви неймовірні.
  • Очень красивые
  • Вот это правильно, я тоже люблю спонтанность
  • Вы лучшие!
  • Які ж ви гарні. Щастя вашій родині
  • ви дивовижна, чарівна, прекрасна !
  • Сонячні
  • Огонь в глазах у обоих
  • Після самоізоляції в вас кожен день тепер Свято!!!
  • Які Ви прекрасні!!! Романтична дівчинка, щаслива пара!!!

Напомним, Лилия Ребрик разоткровенничалась о перенесенном коронавирусе и призналась, что это было тяжелое испытание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
Читайте также
Одно из тяжелейших испытаний: Ребрик разоткровенничалась о перенесенном коронавирусе
Лилия Ребрик в прозрачном платье сделала внезапное признание: просто вулканическая энергия
Прогноз погоды