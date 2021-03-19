Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем

Ведущая нарядно одета и с эффектным макияжем и укладкой. В руках она держит букет цветов - явно подарок от любимого. Супруг мило прижался к Лилии и довольно улыбается.

Судя по всему, парочка устроила себе романтическую вылазку для двоих, ведь артистка долгое время провела "в заточении" дома из-за болезни.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поделилась довольная Ребрик.

Лилия Ребрик растрогала нежным фото с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются за Лилию, желают ей хорошо провести время и умиляются трогательному кадру с любимым.