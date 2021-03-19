Такі щасливі! Ребрик, яка перемогла коронавірус, розчулила романтикою з чоловіком

Ведуча ошатно одягнена і з ефектним макіяжем і укладанням. В руках вона тримає букет квітів - явно подарунок від коханого. Чоловік мило притиснувся до Лілії і задоволено посміхається.

Судячи з усього, парочка влаштувала собі романтичну вилазку для двох, адже артистка довгий час провела "в ув'язненні" вдома через хворобу.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поділилася задоволена Ребрик.

Лілія Ребрик зворушила ніжним фото з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі радіють за Лілію, бажають їй добре провести час та розчулюються зворушливому кадру з коханим.