Надо сделать какую-то "ерунду": Jerry Heil сделала откровенное признание

Украинская певица Jerry Heil призналась, что каждое выступление на сцене для нее - это большой стресс. Звезда поделилась способом, как успокаивает себя перед выходом к аудитории.

Об этом Яна Шемаєва (настоящее имя звезды) рассказала во время участия в шоу "Дети против звезд" на Новом канале. В команде звезд также сыграла акробатка Анастасия Ярошенко и танцор Влад Яма.

Каждый участник шоу-соревнования продемонстрировал свои умения и жажду к победе. Причем взрослые даже не скрывали свои волнения. А еще признавались, что дети очень сильные соперники.

"Для меня каждое выступление на сцене - это стресс, - призналась Jerry Heil. - Всегда за кулисами стою и думаю, что не выйду на сцену. Потом себя осваиваю, выхожу и беру аудиторию в свои руки. И начинаю получать удовольствие от выступления".

Особых ритуалов и суеверий перед выступлениями она не имеет, и ориентируется на месте.

Шоу "Дети против звезд"

"Просто смотрю по ситуации, если надо сделать какую-то "ерунду", то я ее делаю", - улыбается Яна.

Девушка во время шоу показала, как легко ей дается импровизация на рояле. Ведь она проучилась в музыкальной школе чуть ли не полжизни. На обучение ее зачислили в три года, а окончила школу она в 15.

Напомним, что певица Jerry Heil ворвалась в музыкальное пространство с гениальным хитом "Охрана, отмєна". Девушка принимала участие в Нацотборе на "Евровидение" 2020, однако успех повторить не смогла.

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