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Я себя ненавидела: Эмили Ратаковски рассказала о пережитом в 15 лет насилии

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Вторник 09 ноября 2021 14:35
Я себя ненавидела: Эмили Ратаковски рассказала о пережитом в 15 лет насилии Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Накануне старта продаж своей первой книги "Мое тело" (My Body) 30-летняя Эмили Ратаковски подогревает к ней интерес. Так, ранее девушка уже рассказала о сложных родах, описав процесс в красках. А теперь решила поделиться рассказом о первом сексуальном контакте.

В книге Эмили описывает этот опыт как крайне негативный, потому что к сексу ее принудил бойфренд без ее согласия. Эмили было 15, а парню по имени Оуэн - 16.

"Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого", - вспоминает на страницах книги Ратаковски.

Я себя ненавидела: Эмили Ратаковски рассказала о пережитом в 15 лет насилииЭмили в юности (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, это не первый раз, когда Эмили Ратаковски рассказывает о сексуальном насилии. Ранее она уже поведала, что в 2012 году во время съемок в откровенной фотосессии для журнала Darius ее домогался американский фотограф Джонатан Ледер. На тот момент ей было 20 лет. По словам Эмили, он был груб с ней и причинил боль, это стало травмой на долгое время, но она тоже молчала.

Позже Эмили осознала, что ее тело в модной среде воспринимается как товар. Несмотря на успехи и популярность, она стала несчастной. Эти размышления и подтолкнули молодую маму написать книгу.

Ранее мы писали про самых известных мам, которые оголяются в сети. Среди них и Ратаковски.

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