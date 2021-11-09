Я себя ненавидела: Эмили Ратаковски рассказала о пережитом в 15 лет насилии

Накануне старта продаж своей первой книги "Мое тело" (My Body) 30-летняя Эмили Ратаковски подогревает к ней интерес. Так, ранее девушка уже рассказала о сложных родах, описав процесс в красках. А теперь решила поделиться рассказом о первом сексуальном контакте.

В книге Эмили описывает этот опыт как крайне негативный, потому что к сексу ее принудил бойфренд без ее согласия. Эмили было 15, а парню по имени Оуэн - 16.

"Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого", - вспоминает на страницах книги Ратаковски.

Эмили в юности (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, это не первый раз, когда Эмили Ратаковски рассказывает о сексуальном насилии. Ранее она уже поведала, что в 2012 году во время съемок в откровенной фотосессии для журнала Darius ее домогался американский фотограф Джонатан Ледер. На тот момент ей было 20 лет. По словам Эмили, он был груб с ней и причинил боль, это стало травмой на долгое время, но она тоже молчала.

Позже Эмили осознала, что ее тело в модной среде воспринимается как товар. Несмотря на успехи и популярность, она стала несчастной. Эти размышления и подтолкнули молодую маму написать книгу.