Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по "Сексу в большом городе"

"Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад – "нет" всегда означает "нет", это та грань, которую я не переступал", – сказал он.

А вот жена актера – Тара Уилсон хранила молчание. Теперь же журналистам The Sun удалось выяснить, как отреагировала женщина на обвинения в сторону мужа. И судя по всему, публичной поддержки ждать не приходится. Как утверждает инсайдер, Тара очень подавлена.

Крис Норт с женой (фото: Getty Image)

"Его жена даже не догадывалась о том, что у него на протяжении длительного времени были романы на стороне", – говорит он. – Она в Лос-Анджелесе и очень расстроена... Она не очень хорошо себя чувствует. Они планировали провести Рождество вместе, но сейчас это неизвестно".

Дело в том, что отношения Тары и Криса начались в 2004 году. В то время, когда у Криса была связь с одной из предполагаемых жертв.

Коллеги выразили свое отношение к происходящему (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Также на днях на события отреагировали коллеги Криса Нота по сериалу "Секс в большом городе": Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они опубликовали общее заявление:

"Мы шокированы и глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые смогли поделиться этим сложным и болезненным опытом. Это было сложно сделать, и мы благодарим их за смелость".