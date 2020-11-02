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В семье ONUKA произошло горе: ушел близкий человек

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица сообщила о горькой утрате

ONUKA сообщила о трагической новости в своей семье. Певица (настоящее имя Ната Жижченко) потеряла родную бабушку. Об этом артистка написала на своей страничке в Instagram.

"Я знаю, что ты уже встретила дедушку", - подписала снимки ONUKA.

Также исполнительница опубликовала нежные фото со своей близкой родственницей.

Судя по геотегу, бабушка певицы умерла в Чернигове.

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Отметим, что бабушка звезды - известная бандуристка Валентина Шленчик. Она была участницей популярной черниговской группы "Трио бандуристов". Именно она привила Жижченко любовь к этому музыкальному инструменту.

У ONUKA умерла бабушка (фото: instagram.com/onukaofficial)

В комментариях поклонники звезды высказывают ей свои соболезнования смертью бабушки.

  • Хай їм там буде затишно і світло! Щиро співчуваю.
  • Огромная любовь к ним... К волшебным, теплым и которые всегда ждали нас, не смотря ни на что ... Всегда в моем сердце. Мои соболезнования и светлая память нашим любимым.
  • Ната. Пускай боль побыстрее перейдет в свет и получится отпустить легко.
  • Співчуваю...Тримайтесь. Всій сім'ї підтримки янголів і Бога. Бабуся вже з дідусем і там добре, і немає війни...
  • Наточка, прими наши соболезнования от всей нашей семьи! Скорбим вместе с тобой!

Как мы ранее писали, Анастасия Приходько поделилась ужасающей историей издевательств над ней и ребенком со стороны экс-супруга Нури Кухилавы.

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