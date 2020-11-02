В семье ONUKA произошло горе: ушел близкий человек

Украинская певица сообщила о горькой утрате
ONUKA сообщила о трагической новости в своей семье. Певица (настоящее имя Ната Жижченко) потеряла родную бабушку. Об этом артистка написала на своей страничке в Instagram.
"Я знаю, что ты уже встретила дедушку", - подписала снимки ONUKA.
Также исполнительница опубликовала нежные фото со своей близкой родственницей.
Судя по геотегу, бабушка певицы умерла в Чернигове.
Отметим, что бабушка звезды - известная бандуристка Валентина Шленчик. Она была участницей популярной черниговской группы "Трио бандуристов". Именно она привила Жижченко любовь к этому музыкальному инструменту.
В комментариях поклонники звезды высказывают ей свои соболезнования смертью бабушки.
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