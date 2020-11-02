В сім'ї ONUKA сталося горе: пішла близька людина

ONUKA повідомила про трагічну новину у своїй родині. Співачка (справжнє ім'я Ната Жижченко) втратила рідну бабусю. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я знаю, що ти вже зустріла дідуся", - підписала знімки ONUKA.

Також виконавиця опублікувала ніжні фото зі своєю близькою родичкою.

Судячи з геотегу, бабуся співачки померла в Чернігові.

Зазначимо, що бабуся зірки - відома бандуристка Валентина Шленчик. Вона була учасницею популярної чернігівської групи "Тріо бандуристів". Саме вона прищепила Жижченко любов до цього музичного інструменту.

У ONUKA померла бабуся (фото: instagram.com/onukaofficial)

В коментарях шанувальники зірки висловлюють їй свої співчуття смертю бабусі.

Хай їм там буде затишно і світло! Щиро співчуваю.

Величезна любов до них... До чарівних, теплих і які завжди чекали нас, не дивлячись ні на що ... Завжди в моєму серці. Мої співчуття і світла пам'ять нашим улюбленим.

Ната. Нехай біль швидше перейде в світло і вийде відпустити легко.

Співчуваю...Тримайтесь. Всій сім'ї підтримки янголів і Бога. Бабуся вже з дідусем і там добре, і немає війни...

Наточка, прийми наші співчуття від усієї нашої родини! Сумуємо разом з тобою!

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