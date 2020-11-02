RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В сім'ї ONUKA сталося горе: пішла близька людина

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка повідомила про гірку втрату

ONUKA повідомила про трагічну новину у своїй родині. Співачка (справжнє ім'я Ната Жижченко) втратила рідну бабусю. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я знаю, що ти вже зустріла дідуся", - підписала знімки ONUKA.

Також виконавиця опублікувала ніжні фото зі своєю близькою родичкою.

Судячи з геотегу, бабуся співачки померла в Чернігові.

Популярні новини

Зазначимо, що бабуся зірки - відома бандуристка Валентина Шленчик. Вона була учасницею популярної чернігівської групи "Тріо бандуристів". Саме вона прищепила Жижченко любов до цього музичного інструменту.

У ONUKA померла бабуся (фото: instagram.com/onukaofficial)

В коментарях шанувальники зірки висловлюють їй свої співчуття смертю бабусі.

  • Хай їм там буде затишно і світло! Щиро співчуваю.
  • Величезна любов до них... До чарівних, теплих і які завжди чекали нас, не дивлячись ні на що ... Завжди в моєму серці. Мої співчуття і світла пам'ять нашим улюбленим.
  • Ната. Нехай біль швидше перейде в світло і вийде відпустити легко.
  • Співчуваю...Тримайтесь. Всій сім'ї підтримки янголів і Бога. Бабуся вже з дідусем і там добре, і немає війни...
  • Наточка, прийми наші співчуття від усієї нашої родини! Сумуємо разом з тобою!

Як ми раніше писали, Анастасія Приходько поділилася жахливою історією знущань над нею і дитиною з боку екс-чоловіка Нурі Кухілава.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Onuka