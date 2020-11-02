В сім'ї ONUKA сталося горе: пішла близька людина

Українська співачка повідомила про гірку втрату
ONUKA повідомила про трагічну новину у своїй родині. Співачка (справжнє ім'я Ната Жижченко) втратила рідну бабусю. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Я знаю, що ти вже зустріла дідуся", - підписала знімки ONUKA.
Також виконавиця опублікувала ніжні фото зі своєю близькою родичкою.
Судячи з геотегу, бабуся співачки померла в Чернігові.
Зазначимо, що бабуся зірки - відома бандуристка Валентина Шленчик. Вона була учасницею популярної чернігівської групи "Тріо бандуристів". Саме вона прищепила Жижченко любов до цього музичного інструменту.
В коментарях шанувальники зірки висловлюють їй свої співчуття смертю бабусі.
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