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Семейная идиллия: Бритни Спирс показала редкое видео с повзрослевшими сыновьями и бойфрендом

Автор: RBC.UA

40-летняя Бритни Спирс продолжает наслаждаться свободой от опеки отца. Звезда, наконец, может самостоятельно планировать свое время и встречи. И первым делом она поспешила наладить общение с сыновьями.

На днях на странице певицы появилось забавное видео, где она со своим бойфрендом и детьми веселится в интерактивном художественном центре Лос-Анджелеса.

В ролике поп-королева показала повзрослевших сыновей, которых родила в браке с Кевином Федерлайном: 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена. Парни живут с отцом, так как Бритни в свое время признали недееспособной. Но им удалось сохранить отличные отношения.

Сэм Асгари также отправился со своей возлюбленной. Судя по видео, с новым бойфрендом мамы (и будущим мужем) Шон и Джейден отлично ладят.

Напомним, Спирс недавно рассказала о том, как ей живется без судебных запретов. По словам звезды, это непередаваемые ощущения: чувствовать себя независимой женщиной, наслаждаться простыми вещами вроде вождения или просто покупки наличными.

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