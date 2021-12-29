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Сімейна ідилія: Брітні Спірс показала рідкісне відео з дорослими синами і бойфрендом

Автор: RBC.UA

40-річна Брітні Спірс продовжує насолоджуватися свободою від опіки батька. Зірка, нарешті, може самостійно планувати свій час і зустрічі. І насамперед вона поспішила налагодити спілкування з синами.

Днями на сторінці співачки з'явилося кумедне відео, де вона зі своїм бойфрендом і дітьми веселиться в інтерактивному художньому центрі Лос-Анджелеса.

У ролику поп-королева показала дорослих синів, яких народила в шлюбі з Кевіном Федерлайном: 16-річного Шона і 15-річного Джейдена. Хлопці живуть з батьком, так як Брітні свого часу визнали недієздатною. Але їм вдалося зберегти відмінні відносини.

Сем Асгарі також відправився зі своєю коханою. Судячи з відео, з новим бойфрендом мами (і майбутнім чоловіком) Шон і Джейден відмінно ладнають.

Нагадаємо, Спірс нещодавно розповіла про те, як їй живеться без судових заборон. За словами зірки, це непередавані відчуття: відчувати себе незалежною жінкою, насолоджуватися простими речами на зразок водіння або просто покупки готівкою.

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