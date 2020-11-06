Семейная идиллия: Виктория Бекхэм показала, как весело спасается от холодов с мужем и детьми

Виктория Бекхэм обожает постить теплые семейные фото с любимым мужем Дэвидом и детьми. В этот раз дружная семья решила провести вечер на воздухе, согреваясь у огня. А также готовя свои любимые сэндвичи из печенья, шоколада и маршмелоу. Фото и видео с процесса запостила у себя как сама британская икона стиля, так и экс-футболист. Дэвид также выложил в сеть снимки своих детей. Так, на празднике точно присутствовал 15-летний Круз и 9-летняя любимица всей семьи Харпер Севен. Не оставил 45-летний красавец своих фанатов и без собственного селфи.

Семья собралась на пикник (фото: instagram.com/victoriabeckham; instagram.com/davidbeckham)

Пока члены знаменитой династии веселятся, согреваясь у семейного очага, старший Бруклина – занимается тем, что строит свой собственный. Так, они с невестой Николой Пельтц не расстаются буквально ни на шаг. В честь Хэллоуина влюбленная парочка запостила несколько фото, где предстали в образах панков. Никола надела откровенный топ с глубоким декольте, а на плечо приклеила переводное тату. Как и ее жених, девушка сделала несколько розовых прядей в волосах. Что ж, влюбленные явно отлично проводят время в компании друг друга!

Молодожены обожают друг друга (фото: instagram.com/brooklynbeckham/)

К слову, не так давно стало известно, что свадьбу Бруклин и Никола решили перенести. Причем сразу до 2022-го года. Такие перемены связаны, в первую очередь, с коронавирусом. Пара не хочет рисковать здоровьем близких. В-вторых же, торжество планируется столь пышным, что на его подготовку понадобилось больше времени, и до сентября 2021-го, как изначально планировали влюбленные, они не успеют.

Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид Бекхэмы уже подготовили старшему сыну роскошный подарок на свадьбу.