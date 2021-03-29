Семейный десант: Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими "Орла&Решки"

"Орел&Решка" – это проект, который не только продержался 10 лет на экранах, а стал любимой программой миллионов зрителей по всему миру, — отметила Надя Дорофеева. — Он сделал из простых ребят настоящих ведущих-звезд! Плюс, это проект, который не просто развлекает зрителей, но и знакомит их с нашим удивительным миром. Я рада стать частью тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри".

Для Нади это первый опыт съемки в подобном проекте. И хотя певица привыкла к частым разъездам и ежедневной смене обстановки, она не ожидала, что работа в "Орле&Решке" будет такой сложной.

"Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать. Респект ведущим всех сезонов! Мало кто понимает, каково артистам в концертном туре. А я теперь на собственном опыте знаю, что быть ведущей "Орла&Решки" непросто, но безумно интересно", — призналась певица.

А вот Владимир Дантес уже когда-то был ведущим другого тревел-шоу — он объездил 75 стран, в том числе и Иорданию, так что знал, чего стоит ожидать от нее.

"Когда-то я приходил на кастинг "Орла&Решки", но что-то не помню, чтоб был ведущим до этого дня, — смеется Владимир Дантес. — Зато вел другую программу, и здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии — это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица — всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими "Орла&Решки" (фото: пресс-служба Нового канала)

Смотрите выпуск "Орла&Решки. 10 лет" с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом в субботу, 10 апреля, в 10:00 на Новом канале.